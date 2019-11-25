Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъвчера в 01:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Общество
«Амурсталь» рискует остановить работу в Хабаровском крае
После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».
Здоровье
Эксперт рассказал, как навсегда избавиться от жира на животе
Политика
Папа Римский направил Путину приветствие
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Футбол
Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире
Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Технологии
В Музее космонавтики появился виртуальный кот
Здоровье
Врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%
Музыка
American Music Awards 2019: список победителей
Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.