с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Происшествия В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.

Экономика «Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.

Общество Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Общество «Амурсталь» рискует остановить работу в Хабаровском крае После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».

Политика Папа Римский направил Путину приветствие Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.

Политика Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.