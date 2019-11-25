Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъвчера в 01:07

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МТС покидает украинский рынок

Ведомостивчера в 16:38

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русскомвчера в 00:49

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°вчера в 01:22

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъвчера в 01:07

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфаксвчера в 01:06

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАССвчера в 00:56

Что означает продажа украинского бизнеса МТС для инвестора

РБКвчера в 04:58
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
РИА Новости 00:27
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Общество

Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки

В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Солидарность вчера в 11:56
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru вчера в 07:08
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Технологии

Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Русская Планета вчера в 22:47
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости вчера в 05:04
Хоккей

Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России

Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:22
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс вчера в 07:46
Общество

«Амурсталь» рискует остановить работу в Хабаровском крае

После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».
EastRussia вчера в 22:53
Здоровье

Эксперт рассказал, как навсегда избавиться от жира на животе

Российская газета 24 ноября в 23:49
Политика

Папа Римский направил Путину приветствие

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Аргументы и Факты 00:35
Футбол

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Евро-футбол.ру вчера в 15:38
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

Вести.Ru вчера в 07:33
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Технологии

В Музее космонавтики появился виртуальный кот

Вести Подмосковья 00:46
Здоровье

Врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%

Evo-rus.com вчера в 08:34
Музыка

American Music Awards 2019: список победителей

Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.
Peopletalk вчера в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
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