Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Оппозиция разгромила Пекин на муниципальных выборах в Гонконге
Обычно явка на муниципальные выборы в Гонконге низка, поскольку окружные советы занимаются хозяйственными вопросами местного значения, вносят предложения и не влияют напрямую на политику.
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Пьянству бой: чем новая шоферская медкомиссия поможет алкоголикам
Введение новых анализов для получения одобрения водительской комиссии поможет обнаружить начальную стадию алкоголизма или наркомании.
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В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
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Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
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Загоревшийся во время стрельбы АК-103 сняли на видео
Во время испытания ствол раскалился, открытое пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, ствол оружия изогнулся.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
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Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря
Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля.
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Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
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Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА
Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
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Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
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