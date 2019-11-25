с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Мутный Материк выиграл конкурс названий и ждёт в гости Путина Президента России Владимира Путина ждут в гости жители села Мутный Материк в Республике Коми, выигравшие конкурс на самое весёлое название населённого пункта в России.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Энергетика Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом» Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.

Политика Оппозиция разгромила Пекин на муниципальных выборах в Гонконге Обычно явка на муниципальные выборы в Гонконге низка, поскольку окружные советы занимаются хозяйственными вопросами местного значения, вносят предложения и не влияют напрямую на политику.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Космос Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.