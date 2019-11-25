Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Здоровье
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Общество
Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»
Авторы канала «Хорошие новости» сообщили о блокировке своего аккаунта в Twitter. Это произошло без объяснения причин.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Политика
На выборах в Гонконге победила оппозиция
В Гонконге оппозиция выигрывает прямые выборы в советы 18 городских округов.
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Футбол
«Фламенго» стал чемпионом Бразилии
«Фламенго» досрочно выиграл чемпионат Бразилии по футболу. За 4 тура до конца турнира клуб с 81 очком стал недосягаем для конкурентов.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Общество
В России зафиксировали рекордные 1,4 тысячи акций протеста с начала года
С начала года в России прошло 1443 протеста, это рекордное число акций за последние несколько лет, сообщают в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП).
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Наука
В Японии научились распознавать 13 видов рака по капле крови
В Японии корпорация Toshiba заявила о разработанном методе диагностики рака с точностью до 99% по капле крови.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.