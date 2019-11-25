Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Происшествия
Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Происшествия
В Белгороде во время циркового представления с высоты упала гимнастка
Артистка цирка получила травмы в результате падения с высоты во время представления в Белгороде, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров
Вода примерно отошла на 100 метров. Предположительно это могло произойти из-за сильного ветра.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Футбол
Почеттино может возглавить «Арсенал»
Напомним, что хоть Почеттино и был уволен, но ему удалось поднять «Тоттенхэм» из середняка в финалиста Лиги чемпионов и регулярного призера АПЛ.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Армия и оружие
В США испугались военного превосходства России в Тихом океане
Размещение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» обеспечит влияние РФ в Тихом океане, пишет зарубежное издание Military Watch Magazine.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Технологии
АО «Облкоммунэнерго» автоматизирует процессы
АО "Облкоммунэнерго" применяет современные технологии и оборудование, позволяющие значительно снизить потери электроэнергии, экономить финансовые и материальные ресурсы, а также автоматизировать процессы для сокращения времени реагирования и устранения нештатных ситуаций.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Общество
Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая
Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая Экс-руководитель культурного департамента Москвы выступил в Ельцин Центре.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Технологии
Вместо NVLink и SLI. Nvidia реализовала в драйверах режим CFR, позволяющий использовать в играх несколько GPU одновременно
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Музыка