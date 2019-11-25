Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D на процессорах AMD и Intel
Huawei MateBook D 14 весит 1,38 кг. Ноутбук оснащен по одному порту USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI и разъемом для наушников 3,5 мм.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказано в прокате в России
Фильму "Дау" Ильи Хржановского отказано в прокате в России. Такое решение приняли в Министерстве культуры, - сообщает агентство «Интерфакс».
Происшествия
Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Экономика
Отдохнешь на пенсии: как тулякам накопить на достойную старость
Корреспонденты «Первого Тульского» разобрались в вопросе, как накопить на достойную старость.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Авто
Subaru отзывает более 7 тыс. машин в России
Японская компания Subaru отзывает в России 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5).
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Шоу-бизнес
Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег
Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Общество
С 1 января 2020 года в России проиндексируют утильсбор на автомобили
Ставки изменятся с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Футбол
Моуринью исключил возможность перехода Ибрагимовича в «Тоттенхэм»
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.