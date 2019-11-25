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Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

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