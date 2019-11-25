Экономика

RT на русскомRT на русскомВ МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
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«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
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