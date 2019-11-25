с чего всё началось

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».

Спорт В РУСАДА ожидают серьезных санкций от WADA за допинг Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.

Космос Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.

Футбол Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед» Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.

Технологии МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Политика Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Политика Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Шоу-бизнес Вера Брежнева разводится с Меладзе Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Происшествия Установлена причина отравления вадских школьников Нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции названо вероятной причиной отравление детей в вадской средней школе в Нижегородской области.

Общество Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.

Музыка Участница из Польши победила на детском «Евровидении» Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".

Технологии Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City В салоне новый City предлагает больше места, более удобные сиденья и больше высококлассных функций, включая обновленный 8-дюймовый сенсорный дисплей аудиосистемы с поддержкой Apple CarPlay и Siri Voice Control, мультиинформационный дисплей (MID) с подсветкой, автоматический кондиционер, многофункциональный руль, а также возможность подключения Bluetooth.

Происшествия Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.

Политика Лукашенко считает Калининград «нашей областью» Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".

Происшествия Полиция Петербурга арестовала стрелявшего из «Лады-Приоры» водителя Полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя «Лады-Приоры», который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.

Футбол Фанаты в Воронеже после матча напали на футболистов «Факела» Едва только прозвучал финальный свисток, как тут же на поле прорвались четыре фаната, которые начали бить игроков команды «Факел».

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Политика США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.