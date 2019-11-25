Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Политика
Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Кино
Мединский разрекламировал новый российский блокбастер
Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
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В Красноярске столкнулись два автобуса
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Общество
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Экономика
AFP: владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за $16 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к заключению этой сделки.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Происшествия
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Политика
Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Армия и оружие
В Японии высказались за укрепление ядерного потенциала США
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, отвечая на утверждение Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях, отметил, что Токио поддерживает укрепление военного потенциала США, в том числе ядерных сил этой страны.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Финансы
Рубль незначительно повысился к доллару и евро
На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.