Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

МТС уходит с Украины. Компания продаст свое подразделение азербайджанскому оператору

Эхо Москвы02:00

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн

РБК00:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

News.ru вчера в 00:41
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Культура

Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
iReactor вчера в 13:22
Политика

Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Коммерсантъ 00:44
Кино

Мединский разрекламировал новый российский блокбастер

Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Свободная Пресса 01:50
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:08
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Экономика

AFP: владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за $16 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к заключению этой сделки.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Российская газета 23 ноября в 02:48
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Политика

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
РИА Новости вчера в 19:17
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском вчера в 14:11
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru вчера в 13:43
Политика

Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вести.Ru вчера в 10:50
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

В центре Москвы дворники устроили массовую драку

Российская газета 01:47
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Экономика

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
РБК вчера в 23:00
Политика

Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.
Ведомости 02:47
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
REGNUM вчера в 02:49
Армия и оружие

В Японии высказались за укрепление ядерного потенциала США

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, отвечая на утверждение Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях, отметил, что Токио поддерживает укрепление военного потенциала США, в том числе ядерных сил этой страны.
ГЛАС.RU 02:14
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Финансы

Рубль незначительно повысился к доллару и евро

На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное