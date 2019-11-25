Экономика

ИзвестияИзвестияМТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании

Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине. Владельцем «Vodafone Украина» за $734 млн станет OOO Telco Solutions and Investments, поконтрольная азербайджанской Bakcell. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РБК.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
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