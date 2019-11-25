Экономика
ИзвестияМТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании
Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине. Владельцем «Vodafone Украина» за $734 млн станет OOO Telco Solutions and Investments, поконтрольная азербайджанской Bakcell. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РБК.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Футбол
Шатов: «В России нет ни одной команды уровня „Лейпцига“»
Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», — отметил футболист «Зенита».
Здоровье
Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин
Специалисты советуют избегать частого употребления некоторых продуктов, которые отрицательно сказываются на мужском здоровье, снижая уровень тестостерона.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
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Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
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Гаджеты
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На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Крым созовет трибунал по провокации Украины в Керченском проливе
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Космос
«Гнездятся в норах». На Марсе нашли популяцию насекомых, похожих на пчёл — фото
Несколько лет назад заинтересовался снимками Curiosity и тем, что на Марсе ищут следы жизни, которая там когда-то, возможно, была.
Общество
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Происшествия
СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы
Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Политика
МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.
Общество
В России закончились IP-адреса
Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.