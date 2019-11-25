с чего всё началось

Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине. Владельцем «Vodafone Украина» за $734 млн станет OOO Telco Solutions and Investments, поконтрольная азербайджанской Bakcell. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.

Гаджеты Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.

Политика WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.

Общество Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Авто Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.

Политика МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.