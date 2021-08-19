El Pais: Испания не пустила российские корабли в порт Сеуты

Как сообщается, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.