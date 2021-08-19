Будьте в Плюсе

МТС сообщила о плане выделить башенный бизнес в отдельное юрлицо

ПАО "МТС" может выделить башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо в начале 2022 года, говорится в презентации компании к раскрытию результатов за II квартал 2021 года.
Интерфакс
Как сказал президент МТС, предполагается, что фиксированные сети, центры обработки данных и облачное направление оператора перейдут в 100-процентную дочернюю компанию.
ПРАЙМ
МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи.
ПРАЙМ
Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

МТС выделит вышки и цифровые активы в отдельные компании
Sostav.ru23:10
Вышки отдельно, люди отдельно
Общественный контрольвчера в 15:27
МТС планирует выделить башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица - президент
Finam.Ruвчера в 11:28
МТС выделит вышки и облачные сервисы в отдельные компании
РБКвчера в 12:35
МТС выпускает сервисы
Коммерсантъвчера в 12:35
МТС может выделить башенный бизнес в отдельное юрлицо в начале 2022 года
ТАССвчера в 12:30
МТС сообщила о плане выделить башенный бизнес в отдельное юрлицо
Интерфаксвчера в 12:41

Интересное

ФСБ рассекретила документы об испытаниях Японией биооружия на советских гражданах

ФСБ России опубликовала архивные документы с фамилиями советских военнопленных, которых спецслужбы Японии во время Второй мировой войны не смогли заставить работать против СССР и отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии.
Коммерсантъ00:57

El Pais: Испания не пустила российские корабли в порт Сеуты

Как сообщается, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.
RT на русском22:31

Почти флагманский смартфон OnePlus 9 RT на базе Android 12 будет представлен в октябре

Ожидается, что камера OnePlus 9 RT предложит 50-Мп сенсор Sony IMX766. phonearena.com Сообщение AndroidCentral также гласит, что OnePlus 9 RT будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12 из коробки.
3DNewsвчера в 15:04

Смертельно опасны: 5 криминальных фильмов про известных серийных убийц

Схватка (2021) Кем вдохновлен: Тед Банди Один из самых известных серийных убийц внес огромный вклад в массовую культуру и стал прототипом для таких киноманьяков, как Ганнибал Лектор (" Молчание ягнят"), Патрик Бэйтман (" Американский психопат") и Теодор Бэгвелл (сериал "Побег").
Киноафиша России18 августа в 10:30