Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).
ФСБ России опубликовала архивные документы с фамилиями советских военнопленных, которых спецслужбы Японии во время Второй мировой войны не смогли заставить работать против СССР и отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии.
Как сообщается, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.
Ожидается, что камера OnePlus 9 RT предложит 50-Мп сенсор Sony IMX766. phonearena.com Сообщение AndroidCentral также гласит, что OnePlus 9 RT будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12 из коробки.
Схватка (2021) Кем вдохновлен: Тед Банди Один из самых известных серийных убийц внес огромный вклад в массовую культуру и стал прототипом для таких киноманьяков, как Ганнибал Лектор (" Молчание ягнят"), Патрик Бэйтман (" Американский психопат") и Теодор Бэгвелл (сериал "Побег").