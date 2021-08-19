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МТС вернула абонентскую базу на допандемийный уровень

Абонентская база МТС во втором квартале увеличилась на 230 тыс. по сравнению с первым кварталом, до 78,6 млн — уровня, который в последний раз наблюдался в 2019 году, до пандемии, следует из отчетности компании.
Коммерсантъ
Чистая прибыль МТС выросла на 46,5% - до 17,2 миллиарда рублей.
Деловое.ТВ
В мае МТС подтвердила прогноз на год, ожидая роста выручки и OIBDA более чем на 4%, а капитальных затрат — на уровне 100–110 млрд руб.
Коммерсантъ
По итогам 2020 года выручка МТС составила 494,9 млрд руб., показатель OIBDA достиг 215,2 млрд руб.
Коммерсантъ

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