КоммерсантъМТС вернула абонентскую базу на допандемийный уровеньАбонентская база МТС во втором квартале увеличилась на 230 тыс. по сравнению с первым кварталом, до 78,6 млн — уровня, который в последний раз наблюдался в 2019 году, до пандемии, следует из отчетности компании.КоммерсантъЧистая прибыль МТС выросла на 46,5% - до 17,2 миллиарда рублей.Деловое.ТВВ мае МТС подтвердила прогноз на год, ожидая роста выручки и OIBDA более чем на 4%, а капитальных затрат — на уровне 100–110 млрд руб.КоммерсантъПо итогам 2020 года выручка МТС составила 494,9 млрд руб., показатель OIBDA достиг 215,2 млрд руб.КоммерсантъЦемент и его применениеЦемент и его применениеГЛАС.RUЛесПромИнформПодробнее о событииМТС вернулась к двузначным темпам роста выручкиРБК09:21Выручка МТС во II квартале выросла более чем на 10% до 128,6 млрд рубИнтерфакс08:33Shree Cement: консолидированная операционная выручка в апреле - июне 2021 года выросла на 46 %Цемент и его применениевчера в 08:40МТС прогнозирует объем капзатрат в 2021 году на уровне 100-110 миллиардов рублейFinam.Ru08:18В UPM зафиксировали двузначные темпы роста продаж фанерыЛесПромИнформвчера в 10:15МТС должна зарабатывать на 8,9% больше во втором кварталеBanki Loansвчера в 09:02Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла до 128,6 миллиарда рублейПРАЙМ08:17Показать ещёОценить15Поделиться