Экономика
РБКМТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию
Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания. Доходность такой выплаты составит 2,7%, если считать, исходя из цены на 14:04 мск в ₽327.
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Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Путин подписал закон о выходном для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.
Коммерсантъ 08:32
Авто
Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью
Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью.
OAnews 02:59
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Космос
Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года
Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС. Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года.
Piter.tv 09:00
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Игры
Инсайдеры: Sony и Microsoft ещё не сделали все запланированные анонсы
По информации Грабба, следующая трансляция с анонсами игр для PlayStation 5 пройдёт в период между 5 и 11 августа.
CyberSport.ru 05:31
Здоровье
Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья
Наиболее опасными для детей и взрослых являются борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и ландыш, которые могут вызвать серьезное отравление.
Evo-rus.com 06:27
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру
Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
Спорт-Экспресс 07:44
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
РИА Новости 09:09
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Общество
Британия отказалась смягчать карантин из-за новой вспышки коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать общенациональные меры карантина из-за новой вспышки заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи
Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20