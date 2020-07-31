Экономика

РБКРБКМТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию

Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания. Доходность такой выплаты составит 2,7%, если считать, исходя из цены на 14:04 мск в ₽327.
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Совет директоров «МТС» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 8,93 руб. на акцию

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