Экономика
РИА НовостиМТС закрыл 600 салонов в рамках оптимизации розничной сети
Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках оптимизации своей розничной сети закрыл 600 салонов связи, сообщила журналистам первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. После сокращения розничная сеть МТС на конец второго квартала насчитывает 5281 салон.
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Общество
«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100
Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.
РБК вчера в 23:55
Политика
Согласованы новые участки для разведения сил в Донбассе
Контактная группа по Украине согласовала 4 новых участка для разведения сил в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
НТВ 01:59
Здоровье
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Исследователи сервиса «Работа.ру» назвали россиянам самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке в августе.
Lenta.ru вчера в 23:41
Здоровье
Названы отличия коронавируса от ОРВИ
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о способах отличить коронавирусную инфекцию от обычного гриппа и ОРВИ.
Известия 18 августа в 16:59
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз намерен ввести санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за «насилие, репрессии и сфальсифицированные выбора», заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель.
Известия вчера в 21:53
Политика
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
Федеральная служба безопасности пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами.
РИА Новости 02:53
Хоккей
«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачи
Российская газета вчера в 15:39
Происшествия
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Российская газета 02:38
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbes вчера в 09:52
Футбол
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь
Финалистка «Фабрики звезд 2» и участница «Евровидения 2004» Юлия Савичева впервые показала свою дочь.
Вечерняя Москва вчера в 15:42
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Известия вчера в 20:53
Происшествия
В Хакасии нашли тело пропавшего мальчика из Майны
Московский Комсомолец Хакасия 02:31
Общество
Роскачество назвало способ вычисления телефонных номеров мошенников
Чтобы не стать жертвой мошенников, Куканов посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Ведомости 01:38
Общество
В Петербурге в среду 19 августа сохранится теплая погода
Ранее синоптик отдела прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мишуловина сообщила, что в течение всей рабочей недели на погоду в Северной столице будет влиять антициклон.
МИТ вчера в 05:59
Происшествия
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
Иркутск, 20 августа 2020, 05:39 — REGNUM В Иркутской области при столкновении двух легковых автомобилей в ночь на 20 августа погибли четыре человека и двое получили травмы.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
В работе Gmail по всему миру произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе электронной почты Gmail.
Газета.Ru 02:03
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой сделала свою первую фотографию
Лера Кудрявцева очень гордится своей маленькой дочерью Машей.
Bimru.ru вчера в 10:03
Происшествия
Криминального авторитета Лоту Гули убили в Анталье
Газета.Ru 01:53
Игры
В YouTube появилс 18-минутный ролик о новой игре по «Властелину колец»
Goroday.ru вчера в 19:36
Здоровье
В ГКБ № 40 возвращают плановую помощь пациентам
В екатеринбургской больнице № 40, которая несколько месяцев стоит на передовой линии борьбы с коронавирусом, готовы восстановить всю плановую помощь.
Екатеринбург Онлайн 02:27
Гаджеты
Смартфоны под брендом BlackBerry возродят в 2021 году
Astera вчера в 13:52
Происшествия
В Челябинской области за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
Днём ранее в Челябинской области выявили 73 новых случая коронавируса, умерли 4 пациента с COVID-19.
74.ru 02:19
Экономика
Россия может стать лидером водородной энергетики
У России есть все возможности для успешного развития водородной энергетики, заявил представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, 20 августа сообщает агентство Energy Intelligence.
ИА Красная Весна 02:17
Космос
Управлять спутниками научат школьников в Подольске
По словам заместителя директора школы по учебно-методической работе Игоря Царькова, запуск спутника-прототипа запланирован раньше – на 2022 год.
Радио 1 вчера в 05:27
Технологии
Microsoft показала новый дашборд Xbox Series X
Игромания.ру вчера в 10:54
Футбол
Евсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»
Напомним, перед стартом сезона РПЛ экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение, что «Спартак» от «Уфы» и «Химок» получит по 6 очков.
Vprognoze.ru вчера в 16:56