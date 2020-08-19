Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках оптимизации своей розничной сети закрыл 600 салонов связи, сообщила журналистам первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. После сокращения розничная сеть МТС на конец второго квартала насчитывает 5281 салон.

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