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Экономика

МТС завершила обратный выкуп акций на ₽15 млрд

Компания МТС завершила обратный выкуп 45,4 млн обыкновенных акций на сумму около ₽15 млрд.
РБК
Программа выкупа была утверждена советом директоров компании 19 марта.
РБК
С 31 марта 2021 года в рамках buyback было выкуплено 45 млн 401 тыс. 921 обыкновенная акция (включая АДА) на общую сумму около 15 млрд рублей или 2,27% от общего числа размещенных акций МТС, сообщается в пресс-релизе.
Интерфакс
В 2019 году компания потратила на выкуп акций аналогичный объем средств.
РБК

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МТС завершила программу buyback на 15 млрд рублей

Интерфаксвчера в 12:19

МТС завершила обратный выкуп акций на ₽15 млрд

РБКвчера в 11:58

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Finam.Ruвчера в 11:35
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