РБКМТС завершила обратный выкуп акций на ₽15 млрдКомпания МТС завершила обратный выкуп 45,4 млн обыкновенных акций на сумму около ₽15 млрд.РБКПрограмма выкупа была утверждена советом директоров компании 19 марта.РБКС 31 марта 2021 года в рамках buyback было выкуплено 45 млн 401 тыс. 921 обыкновенная акция (включая АДА) на общую сумму около 15 млрд рублей или 2,27% от общего числа размещенных акций МТС, сообщается в пресс-релизе.ИнтерфаксВ 2019 году компания потратила на выкуп акций аналогичный объем средств.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМТС завершила программу buyback на 15 млрд рублейИнтерфаксвчера в 12:19МТС завершила обратный выкуп акций на ₽15 млрдРБКвчера в 11:58МТС завершила программу обратного выкупа акций в 2021 годуFinam.Ruвчера в 11:35Показать все источникиОценитьПоделиться