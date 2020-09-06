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Lenta.ru
Lenta.ru

МВД Белоруссии допустило применение силы к протестующим

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил применение силы к протестующим, если они попробуют прибегнуть к силовым методам. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала СТВ, передает «Интерфакс».В источнике
Юрий Караевбелорусский генерал-майор
Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте, если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем.
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