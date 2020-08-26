МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

В документы проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию. По российскому законодательству, воспрещено вносить в паспорт гражданина РФ непредусмотренные сведения, отметки и записи. Данное обстоятельство и послужило причиной аннулирования документов.