Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

В документы проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию. По российскому законодательству, воспрещено вносить в паспорт гражданина РФ непредусмотренные сведения, отметки и записи. Данное обстоятельство и послужило причиной аннулирования документов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
РИА Новости

МВД Белоруссии объяснило, почему «испортило» паспорта россиян

РИА Новости06:07
Дождь

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов теперь недействительны в России

Дождь03:38
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
RT на русском06:25
1,5K

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
120

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
1

Минздрав Омской области удалил письмо медиков в адрес штаба Навального

Открытое письмо омских медиков в адрес сторонников оппозиционера Алексея Навального было удалено 26 августа из официальной группы министерства здравоохранения Омской области в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна06:43
25