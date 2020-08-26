МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов
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В документы проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию. По российскому законодательству, воспрещено вносить в паспорт гражданина РФ непредусмотренные сведения, отметки и записи. Данное обстоятельство и послужило причиной аннулирования документов.В источнике
С чего всё началось
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
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