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Finam.Ru
Finam.Ru

МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек

Центризбирком сообщил, что победу на выборах с 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии 12 августа были задержаны около 700 участников протестных акций, беспорядки утратили массовость, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале
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Коммерсантъ04:32
Подробнее о событии
RT на русском

В Белоруссии заявили о скоординированности действий протестующих

RT на русском06:42
РИА Новости

Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

РИА Новости03:58
Коммерсантъ

В Белоруссии за сутки задержали еще 700 участников протестов

Коммерсантъ04:32
Интерфакс

За время протестов в Белоруссии пострадали больше сотни силовиков

Интерфакс04:27
Комсомольская правда

МВД Беларуси: Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким

Комсомольская правда04:25
РБК

В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

РБК05:23
ТАСС

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих

ТАСС04:14
КП - Беларусь

Задержаны еще 700 человек: в МВД рассказали о последствиях протестов 12 августа

КП - Беларусь04:40

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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Делягин рассказал, когда и как решится личная судьба Лукашенко: либо на кол, либо в Гаагу

Именно в грядущие выходные выяснится, ждет ли "товарища Лукашенко посадка на кол" или суд в Гааге, а может и побег в Россию, заявил эксперт Андрею Караулову в интервью для его YouTube-канала.
Южный Федеральный06:39

Задержан мэр курганского города

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.
URA.Ru06:48