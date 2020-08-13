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Finam.Ru
Finam.Ru

МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек

Центризбирком сообщил, что победу на выборах с 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии 12 августа были задержаны около 700 участников протестных акций, беспорядки утратили массовость, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале
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Коммерсантъ04:32
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

РБК05:23
RT на русском

В Белоруссии заявили о скоординированности действий протестующих

RT на русском06:42
Комсомольская правда

МВД Беларуси: Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким

Комсомольская правда04:25
Интерфакс

За время протестов в Белоруссии пострадали больше сотни силовиков

Интерфакс04:27
Коммерсантъ

В Белоруссии за сутки задержали еще 700 участников протестов

Коммерсантъ04:32
РИА Новости

Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

РИА Новости03:58
ТАСС

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих

ТАСС04:14
КП - Беларусь

Задержаны еще 700 человек: в МВД рассказали о последствиях протестов 12 августа

КП - Беларусь04:40

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News11 августа в 14:57
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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