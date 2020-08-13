МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек
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С чего всё началось
В Белоруссии 12 августа были задержаны около 700 участников протестных акций, беспорядки утратили массовость, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале
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