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Finam.Ru
Finam.Ru

МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек

Центризбирком сообщил, что победу на выборах с 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», - говорится
 в Telegram-канале ведомства.
Московский Комсомолец04:33
Подробнее о событии
Говорит Москва

В МВД Белоруссии заявили о высоком уровне агрессии протестующих к силовикам

Говорит Москва04:25
РБК

В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

РБК05:23
Интерфакс

За время протестов в Белоруссии пострадали больше сотни силовиков

Интерфакс04:27
RT на русском

В Белоруссии заявили о скоординированности действий протестующих

RT на русском06:42
Комсомольская правда

МВД Беларуси: Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким

Комсомольская правда04:25
РИА Новости

Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

РИА Новости03:58
ТАСС

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих

ТАСС04:14
КП - Беларусь

Задержаны еще 700 человек: в МВД рассказали о последствиях протестов 12 августа

КП - Беларусь04:40

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,6K

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,9K

В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2

Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.
CyberSport.ru07:21