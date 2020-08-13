МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек
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Центризбирком сообщил, что победу на выборах с 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», - говорится
в Telegram-канале ведомства.
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