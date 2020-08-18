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Известия
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Коллег, покинувших ряды милиции по своим соображениям, в ведомстве осуждать не станут. 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим.В источнике
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Росбалт

Белорусские милиционеры признали ответственность за происходящее в стране, но попросили их «не демонизировать»

Росбалт10:32
Фонтанка.Ру

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

Фонтанка.Ру10:44
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось осуждать власть

РИА Новости10:40
Daily Storm

Мы — не «режим», мы — часть общества: милиция Белоруссии отказалась перейти на сторону Тихановской

Daily Storm10:44
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Известия10:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Коммерсантъ10:02
БИЗНЕС Online

МВД Беларуси отказалось присоединяться к протестующим и осуждать власть

БИЗНЕС Online09:55

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
7

Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетел вместе с командой в Уфу на матч третьего тура чемпионата России по футболу против местного одноименного клуба, вместо него руководить "красно-белыми" будет помощник Тедеско Андреас Хинкель, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости09:06

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
2

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
7

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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