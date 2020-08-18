МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
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Коллег, покинувших ряды милиции по своим соображениям, в ведомстве осуждать не станут. 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим.В источнике
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