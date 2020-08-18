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Известия
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Коллег, покинувших ряды милиции по своим соображениям, в ведомстве осуждать не станут. 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим.В источнике
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Комсомольская правда

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к «колоннам протестующих»

Комсомольская правда12:24
РБК

МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»

РБК12:07
Российская газета

МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть

Российская газета12:04
Фонтанка.Ру

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

Фонтанка.Ру10:44
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

РИА Новости10:40
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Известия10:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Коммерсантъ10:02

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Джеффри Дин Морган может не сняться в третьем сезоне «Пацанов» из-за пандемии

Даже с учетом параллельной работы актеру предстоят постоянные авиаперелеты с одной съемочной локации на другую, но из-за бушующей пандемии каждый раз Джеффри придется соблюдать двухнедельный карантин, а подобную «роскошь» из-за четко выстроенного расписания себе никто позволить не может.
Киноафиша России08:12