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Lenta.ru
Lenta.ru

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Правоохранители подчеркнули, что они не «режим», а часть общества. Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил о готовности ответить симметрично на действия протестующих.В источнике
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Интерфакс

Сотрудники МВД Белоруссии не будут присоединяться к акциям протеста

Интерфаксвчера в 13:15
РБК

МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»

РБКвчера в 12:07
Life.ru

«Разделяем ответственность». МВД Белоруссии выступило с обращением к народу

Life.ruвчера в 09:55
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

РИА Новостивчера в 10:40
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Известиявчера в 10:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Коммерсантъвчера в 10:02
Фонтанка.Ру

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

Фонтанка.Рувчера в 10:44

Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.
Octagon.Media17 августа в 01:21
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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В Координационный совет белорусской оппозиции вошли 70 человек

Членами совета стали, в частности, лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, соратницы Светланы Тихановской — Мария Колесникова и Ольга Ковалькова.
ИА Красная Веснавчера в 16:31

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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