МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
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Правоохранители подчеркнули, что они не «режим», а часть общества. Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил о готовности ответить симметрично на действия протестующих.В источнике
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