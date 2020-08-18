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Lenta.ru
Lenta.ru

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Правоохранители подчеркнули, что они не «режим», а часть общества. Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил о готовности ответить симметрично на действия протестующих.В источнике
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Интерфакс

Сотрудники МВД Белоруссии не будут присоединяться к акциям протеста

Интерфакс13:15
РБК

МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»

РБК12:07
Life.ru

«Разделяем ответственность». МВД Белоруссии выступило с обращением к народу

Life.ru09:55
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

РИА Новости10:40
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Известия10:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Коммерсантъ10:02
Фонтанка.Ру

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

Фонтанка.Ру10:44

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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