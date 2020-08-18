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РИА Новости
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

МВД Белоруссии заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть.В источнике
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Интерфакс

Сотрудники МВД Белоруссии не будут присоединяться к акциям протеста

Интерфакс13:15
Известия

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Известия10:15
РБК

МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»

РБК12:07
Фонтанка.Ру

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями. Этого не будет». МВД Белоруссии обратилось к народу

Фонтанка.Ру10:44
РИА Новости

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

РИА Новости10:40
Газета.Ru

Белорусские силовики отказались присоединиться к протестующим

Газета.Ru13:09
Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Коммерсантъ10:02

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Коммерсантъ11:45
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Пандемия. Саратовская полиция намерена усилить работу с населением

Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
Четвертая Власть11:42

Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

Израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская оценила российскую вакцину от коронавируса.
Piter.tv09:08
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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