МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске
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Белорусским милиционерам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда участники акции протеста на проспекте Победителей пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. Об этом в воскресенье, 13 сентября, в Telegram сообщила пресс-служба МВД республики.В источнике
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