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Известия
Известия

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

Белорусским милиционерам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда участники акции протеста на проспекте Победителей пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. Об этом в воскресенье, 13 сентября, в Telegram сообщила пресс-служба МВД республики.В источнике
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Коммерсантъ

МВД сообщило о более 400 задержанных протестующих в Минске

Коммерсантъвчера в 13:06
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
Lenta.ru

Названо число задержанных на протестной акции в Минске

Lenta.ruвчера в 13:26
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русскомвчера в 13:10
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

РИА Новостивчера в 12:55
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16
Вести.Ru

Стрельба в Минске: комментарий МВД

Вести.Ruвчера в 10:42

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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Франклин из GTA V: «Вам бы не понравилось, если бы Rockstar прямо сейчас выпустила GTA 6, и она бы оказалась дерьмом»

Актёр Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA V, рассказал, почему Rockstar до сих пор не анонсировала GTA 6. По его словам, на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
CyberSport.ru17:45

В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37

Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52