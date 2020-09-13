Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ru13:20
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило использование оружия в Минске

РИА Новости12:55
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфакс12:46
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии подтвердило применение оружия на акции в Минске

Фонтанка.Ру13:30
News.ru

Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео

News.ru12:34
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАСС13:16
RT на русском

МВД Белоруссии не подтвердило данные о выстреле на акции протеста

RT на русском10:48

ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.
ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)
Вести.Ru13:27
1

«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
Честный рейтинг букмекеров08:58

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
488

«Новиков: арбитр неверно назначил пенальти в ворота Динамо»

Арбитр Сергей Лапочкин неверно назначил пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", считает главный тренер столичной команды Кирилл Новиков.
РИА Новости12:21

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
788