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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.В источнике
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Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ru13:20
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфакс12:46
News.ru

Белорусское МВД подтвердило выстрел силовика на акции протеста

News.ru13:35
Российская газета

МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек

Российская газета13:27
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАСС13:16
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русском13:10
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

РИА Новости12:55

Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»
REGNUM15:10

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия11:14
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Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Российская газета13:00
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ru16:28
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«Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс15:50

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00
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