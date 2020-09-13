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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются. Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных

РИА Новости21:21
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ruвчера в 13:20
Коммерсантъ

МВД сообщило о более 400 задержанных протестующих в Минске

Коммерсантъвчера в 13:06
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

РБКвчера в 13:29
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16
RT на русском

МВД Белоруссии не подтвердило данные о выстреле на акции протеста

RT на русскомвчера в 10:48
КП - Беларусь

В МВД Беларуси подтвердили стрельбу в Минске и назвали число задержанных

КП - Беларусь00:24

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Zipline и Walmart запустят доставку дронами товаров для здоровья

Система Zipline позволяет осуществлять доставку по запросу менее чем за час; работая из магазина Walmart, может обслуживать радиус порядка 80 км. Ранее в этом году Zipline объявила о партнёрстве с больничной системой в Северной Каролине для бесконтактной доставки медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты.
3DNews01:41

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
РИА Новости23:19
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ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики

Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс".
Интерфакс12 сентября в 15:10
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