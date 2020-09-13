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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются. Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных

РИА Новости21:21
РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

РБКвчера в 13:29
News.ru

Белорусское МВД подтвердило выстрел силовика на акции протеста

News.ruвчера в 13:35
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ruвчера в 13:20
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русскомвчера в 13:10
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
КП - Беларусь

В МВД Беларуси подтвердили стрельбу в Минске и назвали число задержанных

КП - Беларусь00:24

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово
Известиявчера в 11:14
51

Цепкало назвал способ лишить белорусских правоохранителей зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату гражданами Белоруссии налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишить власти средств на содержание силовиков.
Известия20:40
74

Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании сократилась

После обработки 99,6% бюллетеней по партийному списку, «Единая Россия» получает в заксобрании 44 мандата (27 по спискам, хотя в прошлом созыве у партии было 49 депутатов), КПРФ — 14 мандатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Родина» — 2, «Партия пенсионеров России» — 2. Три мандата достались самовыдвиженцам.
Тайга.инфо02:10

Наталья Подольская «рассекретила» беременность Кэти Топурия

После комментария Подольской, поклонники Кэти еще раз убедились во мнении, что Топурия готовится во второй раз стать мамой. https://www.instagram.com/p/CFCJ42kj0wO/ Фанаты певицы давно стали замечать изменения в ее фигуре.
Kadara.ru01:21
3

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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Движение поездов у Байкала временно приостановили из-за камнепада

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 14 сентября 2020 года на 78 км участка КБЖД Порт Байкал - Уланово", - говорится в сообщении.
ТАСС01:49