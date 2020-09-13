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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных

РИА Новости21:21
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16
Газета.Ru

В МВД Белоруссии подтвердили, что милиционер выстрелил во время протеста

Газета.Ruвчера в 12:59
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
Lenta.ru

Названо число задержанных на протестной акции в Минске

Lenta.ruвчера в 13:26
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русскомвчера в 13:10
Российская газета

МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек

Российская газетавчера в 13:27

Обнаружена связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Как сообщает ToDay News Ufa, авторы данного исследования выдвинули предположение о том, что при заражении коронавирусной инфекцией нейроны мозга подвергаются особенному, уникальному воздействию, которое специалисты никогда не наблюдали при заболевании другими инфекционными заболеваниями.
ToDay News Ufa10 сентября в 17:09
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Цепкало назвал способ лишить белорусских правоохранителей зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату гражданами Белоруссии налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишить власти средств на содержание силовиков.
Известия20:40
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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