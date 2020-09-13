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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются. Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.В источнике
С чего всё началось
"Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - пояснили
 представители ведомства в Telegram-канале.
РЕН ТВ20:14
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МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных

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