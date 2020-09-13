В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются. Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.

С чего всё началось "Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - пояснили представители ведомства в Telegram-канале. РЕН ТВ 20:14