Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.