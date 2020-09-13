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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.В источнике
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РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

РБКвчера в 13:29
Газета.Ru

В МВД Белоруссии подтвердили, что милиционер выстрелил во время протеста

Газета.Ruвчера в 12:59
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

РИА Новостивчера в 12:55
Lenta.ru

Названо число задержанных на протестной акции в Минске

Lenta.ruвчера в 13:26
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русскомвчера в 13:10
КП - Беларусь

Что происходило в Беларуси в выходные, 12-13 сентября: «Марш героев» и более 400 задержанных

КП - Беларусьвчера в 03:30

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.
РИА Новости20:18