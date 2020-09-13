МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
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В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.В источнике
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