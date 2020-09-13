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Вести.Ru
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются. Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Интерфаксвчера в 12:46
Эхо Москвы

В Минске силовик сделал выстрел в воздух во время акции протеста

Эхо Москвывчера в 13:32
РИА Новости

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

РИА Новостивчера в 12:55
Life.ru

МВД Белоруссии сообщило о задержании более 400 человек на протестах в Минске

Life.ruвчера в 13:15
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержании 400 участников протестов

RT на русскомвчера в 13:10
Вести.Ru

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

Вести.Ruвчера в 13:20
ТАСС

Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

ТАССвчера в 13:16

Google скорректирует работу поисковой строки перед выборами в США

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, будут устраняться предположения, которые можно расценить как заявления в поддержку или против того или иного кандидата, партии или заявления об участии в выборах.
Rostov gazeta11 сентября в 12:46

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Интерфакс18:56
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Турция отправит в Черное море еще одно судно

Турция направит в Черное море исследовательское судно Kanuni, которое примет участие в работах по разведке газовых месторождений и поможет уже находящимся там кораблям, в частности турецкому буровому судну Fatih.
Вести.Ruвчера в 14:08

Советник призвал Трампа объявить военное положение в случае проигрыша на выборах

Бывший советник Трампа Роджер Стоун, который до этого был осужден за дачу ложных показаний, но ныне находится на свободе после смягчения президентом Трампом его приговора, предложил вариант действий для Трампа в случае его проигрыша на предстоящих выборах.
Kadara.ruвчера в 11:44

Huawei разговорилась с «Яндексом»

Китайская компания нашла партнера по голосовым технологиям Голосовой помощник Celia на новых смартфонах китайской Huawei в России будет работать на технологической платформе "Алисы" "Яндекса".
Коммерсантъ18:37
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Глава Volkswagen оценил Tesla Model Y после тест-драйва

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen ID.3. В соцсетях предположили, что встречи глав автопроизводителей и взаимные тест-драйвы свидетельствуют о будущем сотрудничестве, но Дисс отметил, что сделок между компаниями не планируется.
ИА Красная Веснавчера в 14:12

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Согласно опубликованной информации, «клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора – Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – о том, что продолжение испытаний безопасно».
Страна Советов on-lineвчера в 14:50
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