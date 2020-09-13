Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

МВД Белоруссии применило водомет на протестах в Бресте

МВД Белоруссии подтвердило применение водометов на акции протеста в Бресте. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. В акции принимали участие около 1 тыс. человек.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБК12:59
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новости11:56
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфакс10:31
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАСС12:36
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ru11:00
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ru10:46
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъ11:55

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русскомвчера в 04:13

Экономист прогнозирует курс доллара по 70 рублей к концу года

Москва, 11 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Банк России планирует сохранять мягкую монетарную политику продолжительное время, а для улучшения коммуникации относительно ее перспектив начнет публиковать траекторию ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
REGNUM11 сентября в 04:28
8

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
115

Зонд NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат

Восемь лет назад зонд космического ведомства «прислал» фотографии, на которых был запечатлен «прямоугольник» с размерами 6 на 3 км. Отметим, что Уоринг часто в своих блогах публикует фотографии, которые являются доказательствами существования неопознанных объектов.
Территория новостейвчера в 11:25
4

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
462

Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
93