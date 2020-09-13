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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБКвчера в 12:59
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новостивчера в 11:56
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАССвчера в 12:36
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ruвчера в 11:00
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ruвчера в 10:46
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфаксвчера в 10:31

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края
Интерфакс18:56
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Названы первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.
РИА Новостивчера в 02:13
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В Китае подтвердили эффективность российской вакцины от коронавируса

Число заболевших коронавирусом во всем мире перевалило за 28 миллионов человек Китайские ученые подтвердили эффективность российской вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российской Академии Наук (РАН) Валерия Чарушина.
Союзное Вече11 сентября в 03:54
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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