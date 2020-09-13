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Известия

МВД Белоруссии применило водомет на протестах в Бресте

МВД Белоруссии подтвердило применение водометов на акции протеста в Бресте. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. В акции принимали участие около 1 тыс. человек.В источнике
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РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБКвчера в 12:59
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новостивчера в 11:56
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ruвчера в 10:46
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАССвчера в 12:36
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ruвчера в 11:00
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфаксвчера в 10:31

Президент UFC предложил помощь задержанному во Франции Макгрегору

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал информацию о задержании бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора за сексуальное насилие и непристойное поведение.
РБК спортвчера в 07:16

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАССвчера в 15:00
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Ханаанский дворец в Израиле разрушился 3700 лет назад от землетрясения

Группа израильских и американских исследователей, проводила раскопки на участке Тель-Кабри в Израиле, где находятся руины Ханаанского дворца, датируемые примерно 1900-1700 годами до н. э. Они обнаружили новые доказательства того, что причиной разрушения процветающего Ханаанского дворца стало землетрясение.
ИА Красная Весна12 сентября в 05:31
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МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

Белорусским милиционерам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда участники акции протеста на проспекте Победителей пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников.
Известия17:54
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Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUMвчера в 15:10
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В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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