МВД Белоруссии применило водомет на протестах в Бресте
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МВД Белоруссии подтвердило применение водометов на акции протеста в Бресте. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. В акции принимали участие около 1 тыс. человек.В источнике
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