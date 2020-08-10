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REGNUM
REGNUM

МВД Белоруссии: ситуация с протестами в Минске взята под контроль

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в МВД республики. Протестные митинги начались после окончания выборов президента Белоруссии. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске несколько тысяч людей собрались на акции протеста.В источнике
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RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
РИА Новости

МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

РИА Новости21:35
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
Интерфакс

МВД Белоруссии подтвердил задержания на протестах в Минске

Интерфакс18:22
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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