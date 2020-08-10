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REGNUM
REGNUM

МВД Белоруссии: ситуация с протестами в Минске взята под контроль

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в МВД республики. Протестные митинги начались после окончания выборов президента Белоруссии. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске несколько тысяч людей собрались на акции протеста.В источнике
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РИА Новости

МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

РИА Новости21:35
Комсомольская правда

Милиция взяла под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

Комсомольская правда18:46
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08

Индекс цен производителей в Китае продолжил падение в июле

Пекин, 10 августа 2020, 06:45 — REGNUM Цены производителей в Китае продолжили свое падение в июле, которое, однако, продолжило сокращаться благодаря мерам экономической поддержки со стороны властей, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.
REGNUM23:45

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

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РИА Новости20:26
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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Единственным алкогольным напитком, продажи которого выросли, оказался сидр — его стали покупать чаще на 7%. Отмечается, что цена на него снизилась на 9% и составила до 103 рублей за бутылку, пишет РЕН ТВ в понедельник, 10 августа.
Известия21:54
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В России названы новые востребованные профессии

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Российская газета23:41
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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