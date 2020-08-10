МВД Белоруссии: ситуация с протестами в Минске взята под контроль

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в МВД республики. Протестные митинги начались после окончания выборов президента Белоруссии. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске несколько тысяч людей собрались на акции протеста.