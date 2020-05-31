Политика

REGNUMREGNUMМВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1
" оценил обстановку в республике перед грядущими выборами президента.
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