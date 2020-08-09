МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске

Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.