МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске
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Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.В источнике
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