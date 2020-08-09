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Lenta.ru
Lenta.ru

МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске

Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.В источнике
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РИА Новости

МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

РИА Новости21:35
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
Комсомольская правда

Милиция взяла под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

Комсомольская правда18:46
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08

В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Племянник исследователя Жака Кусто открывает самую большую подводную исследовательскую станцию

Ученые хотят, чтобы Протей был подводной версией Международной космической станции, где правительственные учреждения, ученые и исследователи могут работать вместе в духе коллективных знаний.
Evo-rus.com7 августа в 01:36