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Брянские новости
Брянские новости

МВД Белоруссии сообщило о подавлении протестов в Минске

МВД Белоруссии сообщило о контроле над ситуацией в Минске. Об этом сообщает местное агентство БелТА. В столице Белоруссии после завершения президентских выборов вспыхнули акции протестов.В источнике
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РИА Новости

МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

РИА Новости21:35
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
Интерфакс

МВД Белоруссии подтвердил задержания на протестах в Минске

Интерфакс18:22
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33

В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
RT на русском21:51
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ВВС США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Новое аэродинамическое испытание перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н Stratofortress провели ВВС США.
ИА Красная Веснавчера в 15:13
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В Югре самоизоляция сохраняется для трёх категорий граждан

Ханты-Мансийск, 9 августа 2020, 19:08 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции продлён с 10 до 23 августа для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для имеющих хронические заболевания и беременных женщин.
REGNUMвчера в 12:08
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