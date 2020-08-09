МВД Белоруссии сообщило о подавлении протестов в Минске
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МВД Белоруссии сообщило о контроле над ситуацией в Минске. Об этом сообщает местное агентство БелТА. В столице Белоруссии после завершения президентских выборов вспыхнули акции протестов.В источнике
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