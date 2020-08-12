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РБК
РБК

МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ

В столице Белоруссии машина сбила сотрудника ГАИ, он жив. Об этом пресс-служба МВД республики сообщает в Telegram. По данным ведомства, сотрудника правоохранительных органов сбил автомобиль Skoda, за рулем которого был 45-летний мужчина.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Белоруссии попытались задавить еще одного милиционера

Lenta.ru15:35
РИА Новости

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

РИА Новости15:24
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБК15:21
Комсомольская правда

МВД Беларуси сообщило о втором наезде на милиционера: сотрудник госпитализирован

Комсомольская правда15:09
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известия15:24
Life.ru

В Белоруссии опять попытались задавить милиционера — видео

Life.ru15:23
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфакс15:14
КП - Беларусь

МВД: Водитель автомобиля «Шкода» в Минске сбил сотрудника ГАИ

КП - Беларусь15:02

Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ru13:58

Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета10:26

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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Симеоне: победа над «Ливерпулем» не скажется на матче с «РБ Лейпциг»

Победа "Атлетико" над действующим победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем" в 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира не скажется на предстоящем матче четвертьфинала с "РБ Лейпциг", заявил главный тренер мадридского футбольного клуба Диего Симеоне.
РИА Новости14:58

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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