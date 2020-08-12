МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ
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В столице Белоруссии машина сбила сотрудника ГАИ, он жив. Об этом пресс-служба МВД республики сообщает в Telegram. По данным ведомства, сотрудника правоохранительных органов сбил автомобиль Skoda, за рулем которого был 45-летний мужчина.В источнике
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МВД Беларуси сообщило о втором наезде на милиционера: сотрудник госпитализирован
Комсомольская правда15:09