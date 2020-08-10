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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МВД Белоруссии сообщило о задержании 3 тыс. человек во время протестов

Во время протестов из-за выборов в Белоруссии задержали около 3 тыс. человек, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову. По ее словам, пострадали более 50 гражданских и 39 милиционеров.В источнике
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Интерфакс

В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек

Интерфакс05:26
Коммерсантъ

МВД Белоруссии сообщило о задержании 3 тыс. человек во время протестов

Коммерсантъ05:09
ТАСС

В Белоруссии в ходе акций протеста задержали порядка 3 тыс. человек

ТАСС05:02
Дождь

МВД Беларуси сообщило о задержании более трех тысяч человек во время протестов

Дождь05:04
РИА Новости

После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек

РИА Новости05:03
РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 3 тыс. задержанных на митингах

РБК05:04
RT на русском

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах Белоруссии

RT на русском05:14

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.
Говорит Москва04:38
81

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28

Зрители ахнули, увидев резко изменившегося Юрия Гальцева

Пародист Юрий Гальцев, который всегда ассоциировался со смешным клоуном, на днях удивил зрителей телеканала "Россия 1". В шоу Елены Степаненко "Еще не вечер" поклонники были поражены, увидев, как изменился любимый 59-летний артист.
Вести.Ru05:00
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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