Немецкие политики уже подсчитывают финансовые потери Германии в случае отказа от завершения строительства нового российского газопровода «Северный поток - 2» (СП-2), в который европейские инвесторы уже вложили примерно 5 млрд евро.
Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.