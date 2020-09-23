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RT на русском
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В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек

В Минске на несанкционированной акции протеста задержаны более десяти человек, рассказала представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.В источнике
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RT на русском

В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек

RT на русском12:55
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфакс12:48
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъ12:15
РБК

МВД Белоруссии сообщило о задержании более 10 человек в Минске

РБК13:04
ТАСС

Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАСС12:48
РИА Новости

В Минске задержали более десяти человек на акции протеста

РИА Новости12:37
Росбалт

Десятки человек задержаны на акции против инаугурации Лукашенко в Минске

Росбалт13:09

За ликвидацию «Северного потока - 2» Германия заплатит 10 млрд евро

Немецкие политики уже подсчитывают финансовые потери Германии в случае отказа от завершения строительства нового российского газопровода «Северный поток - 2» (СП-2), в который европейские инвесторы уже вложили примерно 5 млрд евро.
Московский Комсомолецвчера в 03:16

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru08:58
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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