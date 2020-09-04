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РИА Новости
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".В источнике
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Известия

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском университете

Известия07:13
РБК

В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов

РБК09:39
ТАСС

В Минске проходит акция протеста у здания лингвистического университета

ТАСС09:43
Газета.Ru

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Газета.Ru12:04
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

RT на русском07:12
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Коммерсантъ07:05
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

РИА Новости06:59

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном
Интерфакс06:36
3K

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
Известия12:21

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ru11:37
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Китай запустил на орбиту многоразовый космический корабль

Пекин, 4 сентября 2020, 17:03 — REGNUM Со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань успешно осуществлен запуск космического корабля многоразового использования, сообщает 4 сентября пресс-служба Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
REGNUM10:03
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ruвчера в 20:34
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Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Как отмечало американское издание Barron's, специализирующееся на финансовой аналитике, падение стоимости акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории.
ТАСС11:22
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WELT: Путин делает Россию невосприимчивой к западным санкциям

Объем валютных резервов в последнее время установил рекорд в 600 млрд Это тем более примечательно, что цена на нефть как валюта номер один весьма далека от старых высот, и против страны продолжают действовать санкции.
Обзор газет08:17
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