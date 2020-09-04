WELT: Путин делает Россию невосприимчивой к западным санкциям

Объем валютных резервов в последнее время установил рекорд в 600 млрд Это тем более примечательно, что цена на нефть как валюта номер один весьма далека от старых высот, и против страны продолжают действовать санкции.