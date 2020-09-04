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РИА Новости
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".В источнике
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Известия

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском университете

Известия07:13
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском вузе

Московский Комсомолец07:29
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Коммерсантъ07:05
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

РИА Новости06:59
Фонтанка.Ру

ОМОН пришел за белорусскими студентами прямо в вузы. Жесткие задержания проходят в Минске

Фонтанка.Ру06:33
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

RT на русском07:12
ТАСС

МВД Белоруссии уточнило, что задержания в минском вузе проводят по административному делу

ТАСС06:58
КП - Беларусь

В Минский государственный лингвистический университет пришли люди в масках и начали хватать студентов прямо в фойе здания

КП - Беларусь07:46

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54