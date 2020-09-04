МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".В источнике
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