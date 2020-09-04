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РИА Новости
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".В источнике
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РБК

В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов

РБК09:39
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

RT на русском07:12
Известия

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском университете

Известия07:13
ТАСС

В Минске проходит акция протеста у здания лингвистического университета

ТАСС09:43
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Коммерсантъ07:05
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

РИА Новости06:59
Фонтанка.Ру

ОМОН пришел за белорусскими студентами прямо в вузы. Жесткие задержания проходят в Минске

Фонтанка.Ру06:33

Экспертизы в РФ не выявили у Навального следов запрещённых веществ

Никаких запрещённых веществ не выявлено, в том числе ингибиторов холинэстеразы, что пока ставит под сомнения заявления немецкой стороны об отравлении Навального, — сказал источник, добавив, что экспертизы проводились не в одной лаборатории.
News.ru10:01
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Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
РБК10:54
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
ТК Звезда10:50
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