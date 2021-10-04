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МВД Белоруссии сообщило о задержании журналиста kp.by Можейко на территории республики

МВД Беларуси сообщило, что журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в Минске, а не в Москве.
Лениздат.Ру
По данным белорусских силовиков, Можейко ранее приехал в Россию и попытался «вылететь в третью страну».
Фонтанка.Ру
Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске.
РБК
Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.
RT на русском

Подробнее о событии

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Дождь10:15
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