Глава Независимого топливного союза Григорий Баженов говорит о том, что в октябре цена бензина на АЗС вырастет на 25-30 копеек, то есть, рост составит около 0,5-0,6%. Цена заправки полного бака при таком подорожании вырастет примерно на 15 рублей, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио замглавы минстроя Максима Егорова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля.
Новое исследование Стоматологической школы Пенсильванского университета показало, что молекула DEL-1, которая известна своей защитой от пародонтита и других воспалительных заболеваний на животных моделях, аналогичным образом обеспечивает защиту суставов при воспалении из-за ревматоидного артрита (РА).