Россиян предупредили о росте цен на топливо в октябре

Глава Независимого топливного союза Григорий Баженов говорит о том, что в октябре цена бензина на АЗС вырастет на 25-30 копеек, то есть, рост составит около 0,5-0,6%. Цена заправки полного бака при таком подорожании вырастет примерно на 15 рублей, передает РИА Новости.