Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

МВД Белоруссии: в ходе беспорядков пострадали более 50 протестующих

В Белоруссии в ходе беспорядков пострадали 39 сотрудников правопорядка и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики. Задержано около 3 тыс. участников протестов против результатов президентских выборов.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МВД Белоруссии: в ходе беспорядков пострадали более 50 протестующих

Коммерсантъ05:32
Газета.Ru

В Белоруссии на протестах пострадали 39 правоохранителей и 50 гражданских лиц

Газета.Ru05:00
РЕН ТВ

39 силовиков пострадали на протестах в Белоруссии

РЕН ТВ05:24
Rambler News Service

В МВД Белоруссии назвали число пострадавших в массовых беспорядках

Rambler News Service05:19
Lenta.ru

Названо число пострадавших в ходе массовых протестов в Белоруссии

Lenta.ru05:12
RT на русском

На протестах в Белоруссии пострадали 39 силовиков

RT на русском05:00
Дума ТВ

МВД Белоруссии: в ходе протестов пострадали 39 силовиков

Дума ТВ05:25
КП - Беларусь

50 гражданских и 39 правоохранителей: МВД озвучило цифры о пострадавших во время массовых беспорядков

КП - Беларусь04:54

«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»

Московский "Спартак" готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с "Сочи", оно должно быть отправлено до конца дня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости05:35
1

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
139

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
13