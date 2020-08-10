МВД Белоруссии: в ходе беспорядков пострадали более 50 протестующих
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В Белоруссии в ходе беспорядков пострадали 39 сотрудников правопорядка и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики. Задержано около 3 тыс. участников протестов против результатов президентских выборов.В источнике
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