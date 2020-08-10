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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МВД Белоруссии: в ходе беспорядков пострадали более 50 протестующих

В Белоруссии в ходе беспорядков пострадали 39 сотрудников правопорядка и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики. Задержано около 3 тыс. участников протестов против результатов президентских выборов.В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о 39 пострадавших в столкновениях силовиках

РБК06:20
Коммерсантъ

МВД Белоруссии: в ходе беспорядков пострадали более 50 протестующих

Коммерсантъ05:32
Комсомольская правда

В ходе беспорядков в Белоруссии задержали около 3 тысяч человек

Комсомольская правда05:04
Lenta.ru

Названо число пострадавших в ходе массовых протестов в Белоруссии

Lenta.ru05:12
Газета.Ru

В Белоруссии на протестах пострадали 39 правоохранителей и 50 гражданских лиц

Газета.Ru05:00
Новая газета

МВД Беларуси: во время протестов пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских. Задержаны более 3 тысяч человек

Новая газета04:53
RT на русском

Минздрав Белоруссии подтвердил отсутствие погибших в ходе протестов

RT на русском05:24
КП - Беларусь

50 гражданских и 39 правоохранителей: МВД озвучило цифры о пострадавших во время массовых беспорядков

КП - Беларусь04:54

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Детского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали

Известного советского и российского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.
ИА Красная Весна05:04
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